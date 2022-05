EUA criaram 428 mil empregos em abril apesar do aumento da inflação

Os empregadores dos Estados Unidos criaram 428 mil empregos em abril, estendendo um conjunto de contratações sólidas que desafiam a inflação punitiva, a escassez crónica de oferta, a guerra russa contra a Ucrânia e os custos de empréstimos muito mais altos.

O relatório de empregos desta sexta-feira do Departamento do Trabalho, citado pela “Associated Press”, mostrou que as contratações do mês passado mantiveram a taxa de desemprego em 3,6%, um pouco acima do nível mais baixo em meio século.

Os ganhos de contratação da economia foram surpreendentemente consistentes perante o pior nível de inflação em quatro décadas. Os empregadores criaram pelo menos 400 mil empregos durante 12 meses consecutivos.

Em todos os setores, no mês passado, a contratação foi generalizada. As fábricas criaram 55 mil empregos, o maior desde julho passado. Armazéns e empresas de transporte adicionaram 52 mil, restaurantes e bares 44 mil, assistência médica 41 mil, finanças 35 mil e hotéis 22 mil As empresas de construção, que foram desaceleradas pela escassez de mão de obra e suprimentos, adicionaram apenas dois mil.

Por outro lado, o crescimento do emprego em abril, juntamente com os ganhos salariais constantes, ajudará a alimentar os gastos do consumidor e provavelmente manterá a Fed no caminho certo para aumentar acentuadamente as taxas de empréstimo para tentar desacelerar a inflação.

O início das negociações de sexta-feira no mercado de ações refletiu a preocupação de que a força do mercado de trabalho manterá os salários e a inflação altos e levará a custos de empréstimos cada vez mais pesados ​​para consumidores e empresas. Taxas de empréstimo mais altas podem, por sua vez, prejudicar os lucros das empresas.

Os últimos números de emprego continham algumas notas de advertência sobre o mercado de trabalho. O governo reviu por baixo a estimativa relativamente aos ganhos de empregos para fevereiro e março num total de 39 mil. O número de pessoas a trabalhar diminuiu em abril em 363 mil, a primeira queda desde setembro.

Já a proporção de americanos que trabalham ou procuram trabalho passou de 62,4% para 62,2%. Relativamente aos salários aumentaram 0,3% em relação a março e 5,5% em relação ao ano anterior.