EUA: Mercados dão como quase certa subida de juros de 50 pontos base

Esta quarta-feira é conhecido o resultado da reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana de maio, com os mercados a tomarem como quase certa uma subida de 50 pontos base (p.b.) face à inflação em alta e apesar da surpresa negativa do crescimento no primeiro trimestre. Assim, o foco estará no discurso de Jerome Powell, presidente do organismo, mas o espaço para surpresas é reduzido.

O ciclo de normalização da política monetária norte-americana está já em pleno curso, com o banco central a optar por subir taxas na anterior reunião, embora em apenas 25 p.b.. Agora, e mesmo considerando o recuo do PIB em 1,4% no primeiro trimestre, a expectativa é de uma subida mais expressiva, de forma a conter a inflação. Em março, o indicador de preços avançou 8,5%, depois dos 7,9% de fevereiro.

Esta possibilidade de um aumento de 50 p.b. foi reconhecida pelo próprio Jerome Powell em meados de abril, apontando precisamente à reunião do início de maio. Em igual sentido, Lael Brainard, governadora do organismo, e James Bullard, presidente da Fed de St. Louis, mostraram-se favoráveis a uma política mais restritiva.

Assim, a taxa de juro de referência na maior economia do mundo deverá ficar entre 0,75 e 1,00 após a reunião de quarta-feira, projetam os mercados.

O desfasamento entre o ciclo monetário americano e europeu tem vindo a dar força ao dólar face ao euro, com a subida de quarta-feira, a verificar-se, a poder fazer a moeda europeia testar a barreira psicológica dos 1,05 no par, projeta o banco ING. A contribuir para esta possibilidade estão os resultados trimestrais abaixo do esperado na Europa, bem como o medo de que a guerra na Ucrânia se prolongue.

“A questão em relação ao dólar é se vamos ver uma correção do tipo ‘comprar o rumor, vender a notícia’, em particular dada a velocidade da subida nos últimos dias”, completa a análise da Ebury.

A semana fechará ainda com os dados da criação de emprego nos EUA, que se fazem acompanhar de estatísticas quanto à evolução salarial, que dá sinais importantes quanto à extensão da inflação. Ao contrário do que acontece na Europa, a rigidez do mercado laboral norte-americano tem levado a negociações em alta, o que contribui para um fenómeno mais entrincheirado e persistente.