EUA negam ter fornecido informações a Kiev para afundar navio de guerra russo

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, negou que os EUA tenham comunicado a Kiev informações relevantes para o abate do cruzador de mísseis Moskva, a principal embarcação da frota russa no mar Negro, que afundou em meados de abril.

“Não fornecemos à Ucrânia informações específicas sobre alvos para o Moskva”, disse o Kirby, numa declaração emitida ontem à noite, citado pela “CNN”.

De acordo com o mesmo responsável do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Washington não estava a par dos planos das forças militares ucranianas para abater o navio de guerra.

“Não estivemos envolvidos na decisão dos ucranianos de atacar o navio ou na operação que levaram a cabo. Não tínhamos conhecimento prévio da intenção da Ucrânia de atacar o navio”, explicou Kirby.

“Os ucranianos têm as suas próprias capacidades de inteligência para localizar e atingir navios navais russos, como fizeram neste caso”, acrescentou.

Em abril, a Ucrânia anunciou ter atacado o navio russo com dois mísseis Neptune anti-navio, que se afundou quando estava a ser rebocado de volta ao porto para reparações, uma informação mais tarde confirmada pelo Kremlin.

“Durante o reboque do cruzador Moskva para o porto de destino, o navio perdeu a estabilidade devido a danos no casco sofridos no incêndio decorrentes da detonação de munições”, noticiou a agência estatal TASS na altura, citando o Ministério da Defesa da Rússia.