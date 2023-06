O presidente da Fed realçou que ainda “demorará até que os efeitos plenos da restrição monetária sejam sentidos, sobretudo na inflação”, mas reconhece que “as condições estão reunidas” para que a pressão nos preços continue a recuar. Cortes de juro, no entanto, só “daqui a um par de anos”.

14 Junho 2023, 20h41

A inflação nos EUA tem vindo a recuar e, apesar de ainda haver bastante caminho a percorrer pela Reserva Federal, o seu presidente, Jerome Powell, mostra-se otimista quanto às condições para continuar a trajetória de redução da pressão nos preços. Sem se comprometer com valores específicos nas próximas reuniões, a expectativa é que ainda haja mais subidas até ao final do ano, sendo que o organismo optou por uma pausa esta quarta-feira para avaliar os “efeitos cumulativos” da escalada mais agressiva dos juros norte-americanos nos últimos 40 anos.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio da Fed de que as taxas de juro se iriam manter inalteradas pela primeira vez em mais de um ano, Jerome Powell começou por explicar o racional por detrás da decisão, sublinhando o atraso com que os efeitos da política monetária se fazem sentir na economia real.

Reconhecendo que “quase todos os membros” do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) consideram “apropriado subir taxas mais para o final do ano”, o presidente da autoridade monetária revelou a prudência do organismo ao optar por uma pausa para “avaliar os efeitos cumulativos” do atual aperto monetário. Isto porque “demorará até que os efeitos plenos da restrição monetária sejam sentidos, sobretudo na inflação”.

Ainda assim, “nenhuma decisão quanto à reunião de julho foi tomada”, com Powell a esperar, contudo, que seja uma discussão “animada”. Ao mesmo tempo, “as condições estão reunidas” para que o indicador de preços continue a recuar para valores mais próximos dos 2% definidos como objetivo pela Fed.

Quanto a possíveis cortes, estes ainda estão “a um par de anos” de distância, projetou, dado que a inflação tem ainda algum caminho a percorrer. Por um lado, o indicador subjacente continua “sem mostrar muito progresso, ou pelo menos tanto quanto gostaríamos de ver”, lamentou; por outro, a dinâmica salarial continua quente e, apesar de o presidente da Fed admitir que “não estava preocupado no início” do fenómeno inflacionista, os salários “estão a tornar-se centrais” na questão.

Recorde-se que o índice de preços no consumidor nos EUA caiu, em termos homólogos, para 4,0% em maio, depois de 4,9% no mês anterior. A core também recuou, embora menos e num nível mais elevado: de 5,5% para 5,3%.