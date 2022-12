EUA: Powell quer mais “sinais claros” de uma descida “sustentada” da inflação

As taxas de juro nos EUA deverão permanecer elevadas por mais algum tempo, com a Reserva Federal a querer ver mais sinais claros de que a inflação está a descer ao mesmo tempo que o mercado laboral continua a dar sinais de vitalidade.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio desta quarta-feira de nova subida nos juros norte-americanos, desta feita de 50 pontos base (p.b.), o presidente da Fed, Jerome Powell, sinalizou que será necessária “substancialmente mais prova” de que a inflação está “numa trajetória sustentada” de redução.

A pressão nos preços tem vindo a abrandar nos últimos cinco meses nos EUA, passando de 9,1% no pico do fenómeno, em junho, para 7,1% na mais recente leitura, referente a novembro. Ainda assim, Powell não vê cortes nos juros num futuro próximo, apontando, ao invés, a necessidade aparente de “manter uma postura restritiva por um bocado”.

“Não nos vejo a cortar taxas até o FMOC [Comité Federal de Mercado Aberto] estar confiante que estamos a mover-nos sustentadamente para 2%” de inflação, resumiu, indicando que a sua perceção é que “a nossa política está a chegar a uma posição boa, restritiva”.

Reconhecendo que os mais recentes relatórios referentes à inflação “são boas notícias”, o presidente da Reserva Federal sublinha que o principal impacto é na “maior confiança nas nossas previsões”.

Assim, a expectativa era já de alívios na pressão nos bens, ao passo que a inflação em serviços core e no mercado imobiliário serão a chave nos próximos meses. Powell espera que “a meio do próximo ano vejamos uma inflação mais baixa no mercado residencial” e, com o fim da política ‘Covid zero’ na China e “boas notícias nas cadeias logísticas”, garante novamente que a Fed se manterá dependente dos dados que forem surgindo.

Uma dimensão que continua a mostrar-se robusta é o mercado laboral. O presidente da Fed reconhece que haverá algum afrouxamento nos próximos meses, mas defende que “o crescimento salarial tem de ficar em linha com o objetivo de 2% de inflação no médio-prazo”.