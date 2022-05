EUA: Que impacto terá a subida histórica das taxas de juro? Ouça o podcast do JE “Mercados em Ação”

Ouça e acompanhe o podcast “Mercados em Ação” em:

A decisão da Reserva Federal norte-americana em subir as taxas de juro em meio ponto, a maior subida em duas décadas, visa responder a uma inflação que está em máximos de 1981.

Que impacto terá esta decisão da Fed na economia norte-americana e mundial? Este é o tema principal desta edição do podcast “Mercados em Ação”. A reação do BCE a esta decisão e a época de resultados trimestrais nos EUA e Portugal também irão merecer a análise neste programa.

André Cabrita Mendes, subdiretor do JE e Marco Silva, consultor de estratégia e investimento, analisam estes e outros temas com a ajuda de Steven Santos, diretor das áreas de corretagem e de plataformas de trading do banco BiG.

