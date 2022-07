EUA querem avançar com imposto mínimo global sobre as empresas, garante Yellen

A secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, sublinhou este sábado que os Estados Unidos querem mesmo avançar com uma taxa fiscal mínima global sobre as empresas, apesar das críticas deixadas pelo senador democrata Joe Manchin ao agravamento dos impostos, escreve a Reuters.

“Estamos comprometidos em avançar com esta medida. Esta é uma iniciativa global verdadeiramente importante”, sublinhou a responsável, em declarações aos jornalistas, no âmbito das reuniões do G20 (as 20 economias mais ricas do mundo). “Posso dizer que vamos continuar à procura de todas as oportunidades para avançar com esta medida”, acrescentou.

Em causa está uma taxa fiscal mínima sobre as empresas, que seria destinaria sobretudo às multinacionais, cujos recursos lhes permitem sediar as suas atividades em regiões onde a carga fiscal é menor. O objetivo é, contas vezes, pôr fim ao dumping fiscal promovido por certos países à escala mundial, promovendo “sistemas fiscais estáveis que recolham receitas suficientes para financiar bens públicos essenciais e responder a crises”.

A ideia agora defendida por Janet Yellen não é nova, mas ganha relevância ao ser consistentemente destacada pela secretária do Tesouro dos EUA e antiga presidente da Reserva Federal norte-americana.