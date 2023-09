Os dados foram recolhidos pela Fed de Nova Iorque, com os consumidores a sentirem na pele o impacto dos aumentos dos juros.

11 Setembro 2023, 16h50

Os receios dos consumidores norte-americanos relacionados com os créditos estão em alta e já atingiram máximos de uma década. Em causa está o maior rigor das políticas monetárias dos bancos centrais, com as taxas de juro diretoras a subirem de forma agressiva há mais de um ano.

Os dados são da Reserva Federal (Fed) de Nova Iorque, que realizou um inquérito aos consumidores dos Estados Unidos, cujos resultados foram divulgados na segunda feira.

Três em cada cinco (60%) consumidores daquele país considera que é mais difícil agora contrair um empréstimo, ou uma hipoteca, ou ainda fazer uso de um cartão de crédito, do que era há um ano antes. Os dados são referentes ao mês de agosto e este é o valor mais elevado em mais de dez anos, desde junho de 2013.

A tendência inflacionista que se verifica nas economias ocidentais está a levar os bancos centrais, nomeadamente a Fed, nos Estados Unidos, assim como o BCE, a agirem, ao fazerem subir as taxas de juro diretoras.