EUA: Reserva Federal volta a subir juros, mas em apenas 50 pontos base

Sem grandes surpresas, a Reserva Federal optou por subir os juros diretores da economia norte-americana em 50 pontos base (p.b.), a sétima subida consecutiva, mas abaixo dos 75 p.b. das quatro reuniões anteriores.

A decisão desta quarta-feira era já largamente esperada pelos mercados, especialmente depois da leitura da inflação de novembro, que revelou o quinto mês seguido de queda no indicador. A pressão nos preços abrandou para 7,1%, um alívio ainda maior do que o esperado, já que os analistas antecipavam 7,3%.

Também a inflação subjacente caiu mais do que o esperado, recuando para 6% quando a previsão era de uma descida de 6,3% para 6,1%.

Ainda assim, a taxa de juro de referência fica no valor mais elevado desde 2007, ao chegar a 4,25%-4,5%. A expectativa dos mercados está agora virada para a taxa terminal, que poderá ser mais baixa do que estimado há uns meses, com uma probabilidade crescente de ficar abaixo dos 5% face a uma inflação que começa a dar sinais de abrandamento.

Ainda assim, a nota publicada pelo Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) refere uma taxa terminal esperada de 5,1%, de acordo com a mediana das previsões dos seus membros. Tal significaria um pivot no intervalo de 5% a %5,25%, ou seja, mais de 75 p.b. de subidas.

Depois de 2024, a expectativa é que as taxas comecem a descer, embora a ritmos bastantes distintos, na perceção dos vários governadores da Fed.

Menos crescimento, mais inflação

A autoridade monetária norte-americana atualizou ainda as suas previsões macroeconómicas, antecipando agora um crescimento mais modesto no próximo ano e inflação mais alta. Para 2022, a Fed até prevê um crescimento mais alto, 0,5%, do que havia feito em setembro, com 0,2%, mas a inflação também é revista em ligeira alta, de 5,4% para 5,6% (a subjacente passa de 4,5% nas previsões de setembro para 4,8%).

Já em 2023, o PIB norte-americano deve crescer apenas 0,5%, um valor substancialmente abaixo dos 1,2% anteriormente previstos. Mais, a inflação manter-se-á mais elevada, antecipando-se agora 3,1%, quando a anterior previsão era de 2,8%. Quanto à inflação core, dá-se o fenómeno de esta poder acabar acima da nominal, com a Fed a apontar a 3,5%.

[Notícia atualizada às 19h14]