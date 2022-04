Euribor: o que é e como pode afetar a mensalidade do empréstimo?

Se tem um crédito à habitação já deve ter ouvido falar da Euribor (a sigla para Europe Interbank Offered Rate), uma vez que é o principal indicador para a maior parte dos empréstimos a taxa variável para a compra de casa em Portugal.

A Euribor calcula-se diariamente a partir da média das taxas de juro praticadas por um conjunto de bancos europeus, nos empréstimos que fazem entre si, e varia em função do prazo: uma semana, um mês, três meses, seis meses ou um ano. No caso do crédito à habitação em Portugal, é comum aplicar-se a seis ou a 12 meses.

A taxa variável de um crédito hipotecário é formada pela junção do spread (a margem de lucro do banco e que é definido com base no risco do cliente) com a Euribor.

Enquanto o spread é fixo – uma vez que está estabelecido entre a instituição financeira e o cliente no contrato de crédito e, por norma, não se altera (a não ser que haja uma renegociação) – este não é o caso da Euribor. Se aumentar, o valor da prestação mensal também aumenta. Já se descer, a hipoteca irá recuar.

Apenas se contratar um empréstimo a taxa fixa é que a prestação mensal não se alterará durante todo o período do crédito, mas isto tem outras implicações.

Na semana passada, a Euribor a 12 meses ficou positiva pela primeira vez desde fevereiro de 2016, tendo subido para 0,005%. Apenas um dia depois regressou a território negativo. Também a taxa a seis meses subiu, para -0,320%, mas acabou por recuar.

De acordo com os cálculos da Deco, considerando um cenário de um crédito à habitação com spread de 1% e uma Euribor a seis meses, com um montante de 150 mil euros e um prazo de 30 anos, a prestação média atual com a Euribor a -0,3% é de 462,07 euros. Já com a Euribor a 0%, o valor sobe para 482,46 euros. Se a taxa aumentar para 1%, então a prestação será de 554,43 euros.

A evolução das Euribor reflete a evolução das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE). E a expectativa no mercado é de que o banco central poderá começar a subir os juros muito em breve, num período que tem sido marcado por forte uma pressão inflacionista, agravada pelo impacto da guerra na Ucrânia.