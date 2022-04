Euro recupera depois de ter negociado abaixo de 1,08 dólares

O euro depreciou-se hoje e chegou a negociar a menos de 1,08 dólares, após a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), mas viria a recuperar depois.

Às 18:13 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0891 dólares, quando na quarta-feira ao fim da tarde negociava a 1,0882 dólares.

Mas, às 16:00, o euro seguia a 1,0770 dólares, depois de anunciadas as decisões de política monetária do BCE, que usou um tom menos duro do que era esperado.

O BCE decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em 0%.

Devido à forte subida da inflação, o Conselho do BCE confirmou que espera concluir as compras de dívida no terceiro trimestre e que só depois haverá um aumento das taxas de juro, que será gradual.

A primeira subida das taxas de juro ocorrerá “algum tempo após” o fim das compras de dívida, o que pode significar “entre uma semana e vários meses” depois, afirmou Christine Lagarde, presidente do BCE, sem avançar mais.

Divisas……………hoje………….quinta-feira

Euro/dólar…………1,0891……………..1,0882

Euro/libra…………0,83030……………0,83104

Euro/iene………….136,89……………..136,64

Dólar/iene…………125,69……………..125,57