26 Junho 2023, 18h41

O euro subiu hoje face ao dólar, após duas sessões consecutivas em queda, no mesmo dia em que começa o fórum do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, Lisboa.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0925 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0908.

O euro também subiu em comparação com a libra, mas desceu face ao iene.

O BCE fixou a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,0918 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre um mínimo de 1,0888 dólares e um máximo de 1,0920 dólares.

Entre hoje e quarta-feira, Sintra volta a receber os governadores de bancos centrais, académicos, decisores políticos e especialistas do mercado financeiro, no âmbito do Fórum BCE, para debater a inflação num ambiente de volatilidade.

O evento do BCE ocorre numa altura em que a inflação continua a centrar a atenção dos decisores, depois de ter dominado o debate no ano passado.

No final da tarde de hoje, a presidente do BCE, Christine Lagarde, dará início aos trabalhos com um jantar de boas-vindas, durante o qual a vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, fará uma intervenção.