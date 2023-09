O selecionador Roberto Martínez operou cinco alterações no ‘onze’ que Portugal vai apresentar hoje frente ao Luxemburgo, no apuramento para o Euro2024 de futebol, optando por regressar à tática dos três centrais e colocando Diogo Jota na frente.

11 Setembro 2023, 17h54

No Estádio Algarve, na sexta jornada do Grupo J, Jota reforça o ataque da seleção nacional, em que estão ainda Rafael Leão e Gonçalo Ramos, que já tinha sido anunciado como o substituto de Cristiano Ronaldo, que falha o encontro devido a castigo.

Mais atrás, António Silva foi relegado para o banco de suplentes, com Martínez a lançar Danilo e Gonçalo Inácio na equipa inicial, dando a entender um regresso à tática dos três centrais, depois do 4-4-2 apresentado em Bratislava, perante a Eslováquia (1-0).

Contudo, Danilo também poderá aparecer no lugar de trinco, já que Palhinha fica no banco, apesar de ter sido um dos melhores em campo na última ronda, com Rúben Dias e Gonçalo Inácio a completarem a possível dupla de centrais.

Nas alas, Diogo Dalot repete a titularidade, enquanto Nelson Semedo aparece no lugar de João Cancelo.

Com Ronaldo ausente, Bernardo Silva vai ser o capitão da seleção portuguesa, num meio campo em que volta a ter a companhia de Bruno Fernandes.

Na baliza, como tem sido habitual, estará Diogo Costa, que leva três jogos consecutivos sem sofrer golos, depois de Rui Patrício também ter ficado a zero nas duas jornadas iniciais desta fase de qualificação – o guarda-redes do FC Porto falhou o arranque devido a lesão.

Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo J com 15 pontos, cinco pontos mais que Eslováquia e Luxemburgo, que partilham o segundo lugar, e nove que a Bósnia-Herzegovina, quarta. A Islândia é quinta posicionada, com três, enquanto o Liechtenstein continua em último a zero.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45 e terá arbitragem de John Brooks.

Antes do apito inicial do árbitro inglês, será efetuado um minuto de silêncio em memória das vitimas do sismo que atingiu Marrocos na sexta-feira.