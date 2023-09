Portugal venceu hoje na Eslováquia, por 1-0, e reforçou a liderança do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol, com o melhor arranque de qualificação para uma grande competição, ao somar a quinta vitória noutros tantos jogos.

8 Setembro 2023, 20h47

No Estádio Nacional, em Bratislava, o médio Bruno Fernandes, aos 43 minutos, marcou o único golo da partida, garantindo novo triunfo dos comandados do espanhol Roberto Martínez no caminho para o Campeonato da Europa, a decorrer no próximo ano na Alemanha.

Com este resultado, Portugal lidera o grupo com 15 pontos, à frente da Eslováquia e Luxemburgo, ambos com 10, no segundo e terceiro lugar, respetivamente. Bósnia-Herzegovina soma seis, a Islândia tem três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

