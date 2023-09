Portugal acabou a primeira parte a vencer Eslováquia por 1-0, no Estádio Nacional, em Bratislava, em encontro da quinta jornada do Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa 2024 de futebol.

8 Setembro 2023, 19h37

Portugal acabou a primeira parte a vencer Eslováquia por 1-0, no Estádio Nacional, em Bratislava, em encontro da quinta jornada do Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa 2024 de futebol.

O médio Bruno Fernandes marcou o único golo da formação das ‘quinas’, aos 43 minutos.

Os comandados do espanhol Roberto Martínez procuram reforçar a liderança do agrupamento, que lideram com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

AJO // AJO

Lusa/Fim