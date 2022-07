Eurodeputados da Comissão dos Orçamentos vêm a Portugal acompanhar o PRR

Chegam a Portugal esta segunda-feira, dia 18 de julho, vários eurodeputados da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, com vista a seguirem a implementação do NexGenerationEU, no qual se enquadra o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português.

“Uma delegação de 12 eurodeputados membros da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu vem a Portugal de 18 a 20 de julho para seguir a implementação do plano de recuperação NextGenerationEU, nomeadamente o plano nacional de recuperação e resiliência, no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência”, é explicado numa nota divulgada pelo Parlamento Europeu.

Os eurodeputados vão também visitar projetos financiados pela Política Regional da União Europeia, e reunir-se com membros do governo, da Assembleia da República e com autarcas.

Em maior detalhe, a delegação de eurodeputados vai reunir com a vice-presidente da Assembleia da República, Edite Estrela, bem como com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, com o ministro das Finanças, Fernando Medina, e com os autarcas de Sintra e Braga. “Entre os projetos e empresas visitadas estão o Eixo Verde-Azul, a Bosch, em Braga, e o CITEVE, em Vila Nova de Famalicão”, indica a referida nota.

Esta missão é chefiada pelo eurodeputado Johan Van Overtveldt, presidente da Comissão dos Orçamentos, e inclui também os seguintes eurodeputados: Johan Van Overtveldt, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bogdan RZOŃCA, Dragos Pîslaru.

Portugal já recebeu o primeiro desembolso do PRR e deverá entregar o pedido do segundo em setembro, não sendo ainda certo quando tal transferência será feita.