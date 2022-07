Euronext com resultados do segundo trimestre de 143,2 milhões, a crescerem 6,4%

O grupo Euronext, que inclui a bolsa portuguesa, reportou um resultado líquido de 143,2 milhões de euros entre Abril e Junho. Comparando o segundo trimestre deste ano, com o do ano passado, verifica–se que houve um aumento dos lucros de 6,4%.

Em comunicado a Euronext diz que “o segundo trimestre marca o crescimento contínuo em trading e outras atividades non-trading, provenientes do volume de negociação, resultantes do sólido crescimento orgânico das suas atividades e da consolidação com o Grupo Borsa Italiana”, recorde-se que a consolidação considerada no período homólogo (ou seja no segundo trimestre de 2021) foi de apenas 2 meses.

“A Euronext registou um desempenho sólido e são de salientar as primeiras receitas relacionadas com as sinergias obtidas com a migração do Core Data Centre, no seguimento da integração do Grupo Borsa Italiana”, refere a plataforma que une várias bolsas de vários países europeus..

As receitas e rendimento (revenue and income) consolidados no 2º trimestre de 2022 aumentaram para 374,7 milhões de euros, o que traduz uma evolução de +14% (+ 45,9 milhões de euros nas receitas). Em termos proforma, no segundo trimestre de 2022 aumentaram +2,5%, “demonstrando a capacidade da Euronext de gerar crescimento orgânico”.

“A receita e o EBITDA ajustado cresceram ambos dois dígitos no último trimestre, em comparação com o já muito bom segundo trimestre de 2021. O EBITDA ajustado subiu 12,3% para 221,7 milhões de euros e 2,5% pro-forma. O resultado líquido ajustado aumentou 6,4% para 143,2 milhões de euros*, refere a Euronext.

*O EPS ajustado é de 1,34 euros, refletindo uma maior contagem de ações no segundo trimestre de 2022”, acrescenta a Euronext.

A receita não relacionada com o volume representou 59% do total e cobriu 144% das despesas operacionais subjacentes excluindo D&A (Debt & Asset).

No que toca à composição por negócio, a receita de negociação cresceu +3,7% pro forma para 129,2 milhões de euros, fruto de “um desempenho robusto em todas as classes de ativos num ambiente de mercado volátil”.

A quota de mercado da Euronext permaneceu nos 67% “com elevada captação de receita (0,51bps)”.

A Euronext continua a ser a praça de referência para a fixação de preços e a bolsa pan-europeia líder na Europa.

A receita do post-trade cresceu +1,8% pro forma para 93,9 milhões de euros, graças às receitas de compensação, e de liquidação e custódia. Já a receita proveniente de admissões cresceu +7,8% pro forma para 55,4 milhões de euros, “demonstrando a atratividade da oferta da Euronext, apesar das condições desafiantes do mercado”.

A Euronext continua a ser o principal local para cotação de ações na Europa, com 19 novas admissões no segundo trimestre de 2022.

A Euronext continua também a ser a praça principal para a cotação de dívida em todo o mundo.

“A receita proveniente dos Serviços de Dados Avançados (Advanced Data Services) cresceu +2,4% para 52 milhões, devido a um sólido desempenho dos principais negócios de dados”, refere a Euronext.

O grupo diz que a contribuição do Grupo Borsa Italiana foi de 129,2 milhões de euros. Isso demonstrou, mais uma vez, a força do modelo de negócio da Euronext, num trimestre marcado por volatilidade contínua.

“Este segundo trimestre também viu vários marcos significativos e grandes passos para a implementação do plano estratégico da Euronext, tendo sido já desbloqueadas as primeiras sinergias nas receitas, resultantes da integração do Grupo Borsa Italiana”, acrescenta o grupo.:

“Concluímos, com sucesso, um primeiro marco importante do plano estratégico Growth for Impact 2024 com a migração do Core Data Centre para novo Core Data Centre totalmente verde, em Bergamo, Itália”, diz a Euronext que garante que “o sucesso desta migração abre caminho para a migração, na primeira metade de 2023, dos mercados a contado e de derivados italianos para o Optiq®, a plataforma europeia de negociação de última geração, proprietária da Euronext”.

Em comunicado a plataforma diz que “o anúncio dos objetivos climáticos da Euronext, parte do seu compromisso Fit for 1.5°, com base nas metas SBTi (Science Based Targets initiative) e em linha com a estratégia global do Grupo Growth for Impact 2024”.

Até 2030, a Euronext reduzirá suas emissões de gases de efeito estufa de âmbito 1 e âmbito 2 em 70% em relação a 2020. Até 2030, a Euronext reduzirá suas emissões de viagens de âmbito 3 em, pelo menos, 46,2% em relação a 2019, assegura.

A Euronext diz que “lançámos a iniciativa Euronext Tech Leaders, com um segmento, e um índice lançado, recentemente, a 6 de julho, que agrupa mais de 100 empresas tecnológicas europeias, de forte crescimento”.

A plataforma que inclui a Euronext Lisbon diz que “também fortaleceu a sua oferta ESG durante o segundo trimestre de 2022 com o lançamento, em maio de 2022, de mais dois dos principais índices nacionais ESG, o OBX ESG na Oslo Børs e o AEX ESG na Euronext Amsterdam”.

“Entretanto, demos mais um passo em direção á expansão europeia da Euronext Clearing com a adoção, em junho, da metodologia VaR (Value at Risk) na margem para instrumentos de renda fixa, e o “derisking” do nosso portefólio de investimento em julho”, avança.

A aquisição da tecnologia do MTS e da Euronext Securities Milan, à atividade da Nexi no mercado de capitais, anunciada em junho, “constitui um importante acelerador para a integração da Euronext Securities Milan na plataforma líder de negociação de renda fixa da Euronext”, lê-se no comunicado.