Europa mais perto de tornar o USB-C o padrão para as ligações de dispositivos móveis

Há mais de 10 anos que o Parlamento Europeu procura implementar uma norma comum para a ligação de dispositivos electrónicos a carregadores. Esta semana, foi dado mais um passo em direcção a esse objectivo.

No dia 20 de Abril, os membros do Internal Market and Consumer Protection Committee do Parlamento Europeu votaram quase unanimemente a favor de uma proposta que estabelece a norma USB Type-C como o padrão das ligações em dispositivos electrónicos móveis. Esta proposta foi submetida pela Comissão Europeia no outono passado.

A Directiva de Equipamento Rádio tem como objectivo reduzir a confusão de tipos de cabos diferentes que os consumidores utilizam para cada dispositivo. Outro objectivo é a redução de lixo electrónico através de uma plataforma de ligação única.

A proposta preliminar foi aprovada por uma larga maioria. Se for aprovada na sessão plenária do Parlamento, que se realiza em Maio, passa-se ao passo seguinte que é a negociação final com os vários governos da União.

A maioria dos fabricantes já usa o padrão USB Type-C, incluindo a Apple nos iPad e MacBook. No entanto, a marca de Cupertino tem resistido à utilização de USB-C nos iPhone, sugerindo em vez disso uma solução híbrida em que é usado um carregador com uma saída USB-C com um cabo com uma ficha USB Type-C numa ponta e uma ficha Lightning na outra. A Apple já vende cabos com esta configuração.