A Europa está a importar volumes recorde de gás natural liquefeito (GNL) proveniente da Rússia, denunciou a organização não governamental Global Witness, citando dados da consultora Kpler, divulgados pelo “Financial Times”. E o caso português parece ser paradigmático da total divergên- cia entre o discurso político e as necessidades energéticas de um país. É que as importações nacio- nais de gás natural liquefeito à Rússia cresceram para quase 200 milhões de m3 de janeiro a junho de 2023. A seguir à Nigéria e aos Estados Unidos, a Rússia é já o terceiro maior fornecedor do gás natural liquefeito de que o país carece. Em 2022 era o quarto.

Portugal está no centro de uma tendência emergente no contexto energético europeu: a crescente dependência do GNL da Rússia. Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), avançados pelo Jornal de Negócios, entre janeiro e junho de 2023, o volume de GNL russo que chegou ao Terminal da Redes Energéticas Nacionais (REN) no porto de Sines aumentou quase 6% em termos homólogos.

Ainda segundo a Global Witness, os países da União Europeia estão a aumentar as compras de GNL à Rússia. De janeiro a julho deste ano, as importações provenientes de Moscovo aumentaram 1,7% em relação aos primeiros sete meses de 2022. Se comparado com o mesmo período em 2021, o aumento é de 40%. A comparação dos dois valores torna evidente que as importações nunca pararam nem nunca diminuíram ao longo dos 18 meses que a invasão da Ucrânia já leva.