Europa torna-se no novo império multimilionário da cocaína

Aos poucos, a Europa está a tornar-se no centro de produção e exportação de cocaína para outras regiões do mundo e o consumo interno também está a aumentar, revelaram as agências da União Europeia esta sexta-feira, citadas pela “Reuters”.

Atualmente, a cocaína é a segunda droga mais consumida na Europa, apenas atrás da canábis. Estima-se que milhões consumam o produto e que as vendas europeias se tenham fixado em 10,5 mil milhões de euros.

O crescimento do mercado europeu, de acordo com o estudo da UE, Europol e agência de drogas OEDT, deve-se à maior produção na América do Sul e ao aumento do processamento da cocaína num estado bruto na Europa. O relatório mostra ainda que o consumo de cocaína pode crescer ainda mais no mercado com o desenvolvimento de novos tipos de produto.

“Está a ocorrer mais produção na Europa, indicando mudanças no papel da região no comércio internacional de cocaína”, denuncia o relatório conjunto.

O relatório vai mais longe e indica que a Bélgica é o país no centro da indústria na Europa, tendo sido o país que mais confiscou a droga em 2020, num total de 70 toneladas apreendidas no porto de Antuérpia. Os Países Baixos confiscaram 49 toneladas de cocaína em 2020 e foram o segundo país com mais apreensões da droga.

Mas a Bélgica é também o país europeu líder no processamento de pasta de cocaína, a par dos Países Baixos e de Espanha.

O relatório mostra que a cocaína que chega à Europa através da América do Sul é rapidamente exportada para outras partes do mundo, nomeadamente Médio Oriente e Ásia, tornando a Europa um ponto-chave.