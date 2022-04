Eurowag avança com novos sistemas antifraude no transporte rodoviário de mercadorias

Com a escalada dos preços do combustível a nível europeu e mundial, aumentou a importância dos sistemas antifraude no transporte rodoviário de mercadorias.

A empresa Eurowag, uma plataforma de pagamentos integrados e mobilidade centrada na indústria europeia do transporte rodoviário comercial, está a desenvolver sistemas para combater este fenómeno de fraude e de roubo de cartões de pagamento de combustíveis, “através da combinação única de soluções de pagamento, tecnologia, um ecossistema digital baseado em dados e um serviço ao cliente de alta qualidade (…)”.

Segundo os responsáveis da Eurowag, “há algo que nunca pode ser posto de lado, mesmo no sector dos transportes rodoviários: a segurança”.

“A simplificação da vida de milhões de condutores e operadores comerciais em toda a Europa tem também que ver com fazê-los sentir-se seguros e confiantes de que o risco de fraude é reduzido. Com um forte ‘background’ tecnológico, característico das empresas ‘fintech’, a Eurowag permite-se inovar mais rapidamente, bem como oferecer maiores possibilidades de integração com outros serviços digitais, e incluir múltiplos serviços numa solução integrada de um único fornecedor. Assim, é capaz de estar na vanguarda das soluções de segurança e antifraude”, adianta o referido comunicado.

De acordo com os responsáveis da Eurowag, “é aqui que os serviços telemáticos e os cartões de combustível entram como soluções possíveis: EVA, por exemplo, é uma solução interna de ‘hardware’ e ‘software’ da Eurowag para frotas de todas as dimensões”.

“Permite-lhe ter a sua frota na ponta dos dedos, ver os seus camiões em tempo real num mapa ao vivo, obter informações de relatórios automatizados, reduzir os custos de combustível e muito mais. Além disso, proporciona uma proteção contra a fraude para evitar perdas, pois devido à sua tecnologia avançada pode bloquear transações fraudulentas antes que estas aconteçam (…)”, garantem os responsáveis da Eurowag.

Para a administração desta empresa, “fala-se cada vez mais de sistemas de segurança e antifraude, e o sector dos transportes rodoviários não é exceção – especialmente agora, com os constantes aumentos dos preços do combustível”, pelo que “os produtos e serviços que visam aumentar a segurança no reabastecimento do transporte por cartão de combustível e diminuir o risco em caso de perda ou roubo do cartão, por exemplo, são o futuro”.

“As soluções antifraude são uma preocupação crescente nas empresas de todos os sectores, pois um dos principais desafios é assegurar a veracidade e a proteção dos dados dos clientes. Para uma empresa, é essencial ser capaz de equilibrar a proteção empresarial e a experiência do cliente em termos de medidas antifraude. Enquanto a fraude por roubo e clonagem é cada vez mais comum, atualmente, devido ao aumento do preço do combustível, tem um impacto muito maior nos resultados financeiros de uma empresa: se há um ano um cartão roubado fosse utilizado para encher um camião com mil litros, a despesa seria de cerca de 750 euros – hoje pode atingir os 1.500 euros”, alerta a Eurowag.

Nesse sentido, a empresa está a desenvolver sistemas antifraude para garantir uma maior segurança no abastecimento, como a solução ‘Fuel Guard’. “Quando o condutor tenta reabastecer o veículo com o cartão de combustível Eurowag, se a localização do veículo equipado não coincidir com o local onde o pagamento está a ser efetuado, o reabastecimento é cancelado, e não será possível reabastecer o veículo utilizando o cartão”, asseguram os responsáveis da Eurowag.

A Eurowag contabiliza 14.600 clientes de soluções de pagamento ativas todos os meses, mais de 100 mil camiões em 30 países e 18 escritórios em toda a Europa.