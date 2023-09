Todo o ser-humano tem o desejo de continuamente crescer pessoal e profissionalmente. Com a Master D, evoluir é sempre possível.

15 Setembro 2023, 06h45

Procura uma nova posição no seu emprego? Quer mudar de carreira? Deseja criar uma empresa? Não está sozinho. A necessidade de novos desafios profissionais é algo de natural para quem procura a sua realização pessoal.

Uma mudança na carreira pode parecer difícil: novas competências, novos conhecimentos, novas qualificações. Mas com o apoio certo, qualquer pessoa pode adquirir as competências necessárias para fazer evoluir a sua carreira.

Com a Master D é possível desenvolver as skills necessárias para fazer um refresh na sua vida profissional. Com dezenas de formação profissional, em quase vinte áreas, nesta empresa líder de mercado vai encontrar a opção certa para se realizar pessoal e profissionalmente.

A oferta da Master D vai das áreas mais tradicionais, como a agricultura, até às áreas mais inovadoras como as energias renováveis e a programação. A Master D acompanha as tendências do mercado e inclui formação em sectores em grande expansão como o cuidado de animais, cuidados geriátricos, restauração, turismo ou videojogos.

Na Master D existem tutores especialistas em cada área de formação que disponibilizam a cada formando as ferramentas necessárias para adquirir novas ferramentas e desenvolver novas competências. Para além dos tutores, cada formando tem um preparador, que o irá ajudar a planear a sua formação e acompanhar a sua inserção no mercado de trabalho. A Master D conta ainda com uma bolsa de estágios e uma bolsa de trabalho, com a participação de 1500 empresas parceiras, dando a possibilidade aos formandos de realizarem um estágio formativo.

A Master D tem centros em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, equipados com todo o material necessário para que os formandos possam desenvolver as suas capacidades, incluindo nas áreas tecnológicas. Mas a distância não é um problema, uma vez que os cursos podem ser realizados na modalidade e-learning (100% online) ou na modalidade b-learning (semipresencial). Também é possível optar por um horário diurno ou pós-laboral, garantido que cada pessoa pode realizar a sua evolução profissional ao seu ritmo pessoal.

Num mundo em constante mudança há sempre espaço para novos desafios e conquistas. Cada pessoa tem em si o potencial para explorar novas habilidades e desenvolver novas capacidades que lhe permitam evoluir. O objetivo da Master D é ajudar cada pessoa, independentemente das suas circunstâncias, a atingir todo o seu potencial e assim realizar-se pessoal e profissionalmente.