7 Setembro 2023, 15h03

Christine Ourmières-Widener, ex- CEO da TAP, já deu entrada do processo contra a TAP, onde reclama uma indemnização de 5,9 milhões de euros à companhia aérea por considerar que foi alvo de um despedimento injusto. A ex-CEO revelou que tem uma lista de 15 testemunhas, que incluem o ex e atual ministro das Infraestruturas, o ministro das Finanças e Alexandra Reis, segundo avança o jornal “ECO”.

A lista de 15 testemunhas que Christine Ourmières-Widener afirma chamar para o processo, contra a companhia aérea portuguesa, inclui ainda o ex-secretário de Estados Hugo Santos Mendes e o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro.

Foi na passada terça-feira que a ex-CEO avançou com o processo contra a transportadora, por considerar que a sua demissão pelo Governo é “ilegal”, exigindo um pagamento de 5,9 milhões de euros por danos reputacionais, saída sem direito a indemnização, bónus e subsídio de não concorrência.

De recordar que Christine Ourmières-Widener foi despedida em abril na sequência do pagamento de uma indemnização entregue a Alexandra Reis, no valor de meio milhão de euros.