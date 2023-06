Conta o “Expresso” que o gabinete de Ana Catarina Mendes confirma a reunião com Mário Costa, ex-dirigente da Liga de Clubes, mas que a ministra “não agilizou qualquer processamento de emissão de vistos de atletas estrangeiros”.

16 Junho 2023, 09h07

Mário Alves, ex-dirigente da Liga de Clubes e principal suspeito numa investigação do SEF que envolve a suspeita de tráfico de seres humanos, terá tentado convencer o Governo, através de Ana Catarina Mendes, no sentido de “agilizar” os vistos dos futebolistas da Bsports Academy, de acordo com informação avançada pelo jornal “Expresso” esta sexta-feira.

O dirigente demissionário da Liga de Clubes, que se tornou o principal arguido por suspeita de tráfico de seres humanos num caso que tem como vítimas 47 futebolistas da academia de futebol que detém em Riba d’Ave, Vila Nova de Famalicão, chegou mesmo a reunir-se com o gabinete de Ana Catarina Mendes, a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares com a tutela do desporto.

Mário Alves terá dado conta de dificuldades administrativas em torno da concessão de vistos de alguns jovens futebolistas, solicitando a ministra no sentido de acelerar este processo. Conta o Expresso que o gabinete de Ana Catarina Mendes confirma a reunião com Mário Costa mas que a ministra “não agilizou qualquer processamento de emissão de vistos de atletas estrangeiros”.

O SEF anunciou na quarta-feira que foram constituídos arguidos dois cidadãos portugueses e cinco sociedades, no âmbito da investigação por eventual tráfico de seres humanos com epicentro numa academia de futebol em Famalicão. Em comunicado, o SEF acrescenta que foram sinalizadas 47 vítimas de tráfico de pessoas, das quais 36 menores e nove jovens adultos.

“Todos foram colocados sob proteção do Estado português”, diz ainda o comunicado. Os menores foram acolhidos em instituições da Segurança Social, por indicação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e do Tribunal de Família e Menores de Vila Nova de Famalicão.

No total, foram identificados 85 estrangeiros, entre adultos e menores. Em nota publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que os menores foram retirados da academia “por se encontrarem em situação de perigo”.