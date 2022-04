Ex-regulador diz que preços negativos no leilão do solar flutuante são “anedóticos”

Um antigo presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) deixou fortes críticas à forma como o mercado elétrico está desenhado em Portugal depois dos preços negativos atingidos no leilão de energia solar flutuante.

“Tivemos na segunda-feira um fenómeno curioso: um leilão em que apareceram produtores a dizer que estão dispostos a não receber nada, e até a pagar, para gerar eletricidade. Se alguém tinha dúvidas da disfuncionalidade do mercado de eletricidade, esta é a prova”, disse Jorge Vasconcelos – que liderou a ERSE entre 1996 e 2006 – esta quarta-feira.

“Isto foi uma certidão de óbito, mais clara do que isto não é possível, contradiz o básico funcionamento dos mercados. É um episódio quase anedótico”, acrescentou, durante a conferência ‘Energia no novo mapa geopolítico’ que teve hoje lugar em Lisboa.

No leilão de energia solar flutuante na segunda-feira foram atribuídos 183 megawatts (MW). Na modalidade de compensação ao sistema elétrico, a EDP ficou com um contrato negativo: -4,13 euros por megawatt hora durante 15 anos para explorar 70 MW na albufeira do Alqueva, no Alentejo.

“Isto traduz que a falência do mercado de energia está associada a um novo mercado, um falso mercado: a capacidade de transporte, que é um bem escasso. Há empresas que decidiram pagar para que alguém fique com a sua eletricidade. Esperam assim obter benefícios nas condições de acesso à rede de transporte, que é uma realidade regulada. Quando decidirmos ampliar essa capacidade, decidirmos apostar na descentralização, essa escassez pode deixar de existir”.

Jorge Vasconcelos defendeu que as “situações de disfuncionamento do mercado devem ser rapidamente tratadas”, mas alertou que as alterações só podem ser feitas em conjunto com Espanha. “Portugal não tem dimensões sozinho para ter mercados de energia eficientes”.

Questionado pelo JE, o responsável destacou que o mercado está atualmente desenhado a pensar nas centrais hídricas, a carvão e a gás natural. Um novo desenho teria que ter em conta as grandes quantidades de energia renovável que entram agora no sistema.

No leilão de energia solar flutuante, a EDP conquistou o lote com maior potência: 70 MVAs na albufeira do Alqueva. Por sua vez, a Endesa Portugal venceu o projeto de energia solar flutuante no Alto Rabagão, distrito de Vila Real. O projeto visa a instalação de 42,5 megawatts de potência solar flutuante. á a francesa Voltalia venceu o lote três na barragem do Cabril, no concelho de Montalegre, com uma capacidade de 33 MVA, enquanto a Finerge venceu três lotes no leilão de energia solar flutuante. A energética, detida pelos australianos da First Sentier Investors, liderada por Pedro Norton venceu os lotes cinco, seis e sete correspondentes às albufeiras de Paradela (13 MW), Salamonde (8 MW) e Vilar-Tabuaço (17 MW), respetivamente.

Jorge Vasconcelos foi o primeiro presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) entre 1996 e 2006. Engenheiro eletrotécnico de formação, foi também o primeiro presidente do Conselho dos Reguladores Europeus de Energia (CER) e o primeir presidente do Grupo Europeu dos Reguladores de Eletricidade e Gás (ERCEG).