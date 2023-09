O ex-vice-primeiro-ministro de Singapura Tharman Shanmugaratnam foi eleito hoje Presidente desta cidade-estado, na primeira eleição em 10 anos para este cargo essencialmente honorário.

1 Setembro 2023, 17h55

O Departamento Eleitoral declarou o economista de 66 anos vencedor sobre dois candidatos rivais, depois de receber 70,4 por cento dos votos expressos.

As sondagens davam vantagem a Tharman Shanmugaratnam, que tem o apoio do Partido de Ação Popular (PAP, no poder), e que por isso foi criticado pelos seus adversários, que questionavam a sua independência face ao Governo.

As eleições são, por isso, um barómetro sobre a popularidade do PAP, que irá a eleições gerais em 2025 e que tem sido alvo de polémica, depois de vários escândalos envolvendo alguns ministros, incluindo uma investigação de corrupção ao ministro dos Transportes.

Shanmugaratnam conseguiu mais votos do que o antigo administrador de empresas de seguros Tan Kin Lian, que teve o apoio de vários movimentos da oposição, e do que Ng Kok Song, um antigo gestor de fundos.

“Deve haver um futuro onde Singapura nunca seja tratada como um país pequeno, onde sejamos tratados com seriedade no mundo, onde sejamos um parceiro de escolha e onde possamos projetar internacionalmente a nossa voz da razão”, disse Shanmugaratnam num discurso após o anúncio da sua vitória.

Após saber os resultados eleitorais, o primeiro-ministro, Lee Hsien Loong, disse estar confiante de que Shanmugaratnam “desempenhará as suas funções com distinção”.

“Ele declarou a sua intenção de trabalhar em estreita colaboração com o Governo”, admitiu o chefe de Governo eleito pelo PAP.

Estas são as primeiras eleições presidenciais realizadas em Singapura desde a eleição, em setembro de 2017, de Halimah Yacob, ex-presidente do Parlamento, depois de as autoridades eleitorais terem excluído mais quatro candidatos.

