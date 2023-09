As novas regras da FIFA para os agentes entram em vigor em outubro e os candidatos foram esta quarta-feira a teste. O sócio da Sérvulo questiona a legitimidade para regular o sector.

O advogado Miguel Santos Almeida, que faz assessoria a clubes, federações e agentes desportivos, considera que o tópico quente do Regulamento de Agentes de Futebol da FIFA (FFAR) é o facto de uma associação de direito privado ficar com a “prerrogativa de regular o sector”.

“O grande ponto de discórdia que importa saber é se, de facto, a FIFA tem competência, legitimidade, para impor essas restrições. A FIFA é uma pessoa coletiva”, disse o sócio da Sérvulo & Associados, em entrevista para o podcast “Falar Direito” do Jornal Económico (JE).

As novas regras para os empresários do futebol entram em vigor no início de outubro, mas os intermediários destes negócios tiveram de ir a exame em abril e esta quarta-feira. “A taxa de aprovação ficou bastante aquém daquilo que seria o desejável, tendo em conta o número de candidatos que se submeteu a exame nessa altura. Segundo dados oficiais, 48% dos candidatos chumbaram. É um teste exigente”, sublinhou o mais recente partner da Sérvulo, promovido este mês.

