“Exceção Ibérica” para a energia deve entrar em vigor já amanhã, diz Costa

A Comissão Europeia deu luz-verde à “exceção ibérica” para a energia e que é a intenção dos dois países que entre em vigor “já amanhã”, informou o primeiro-ministro, António Costa, esta segunda-feira. Assim, vai realizar-se um Conselho de Ministros extraordinário na terça-feira para avançar com a legislação que tem sido coordenada com Espanha.

Costa adiantou ainda que já foi entregue o primeiro pagamento da primeira tranche das verbas relativas ao Programa de Recuperação e Resiliência na sequência do cumprimento das metas a que se propôs.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento Europeu, onde se comemora o Dia da Europa com a Conferência sobre o Futuro da Europa, o primeiro-ministro citou uma jovem italiana que discursou esta manhã no Parlamento Europeu: “Os cidadãos são peritos na vida real”, de modo a enfatizar que quando se abre a discussão a estes, os temas são menos institucionais e mais sobre as condições de vida. Isto mesmo é visível no facto de, no total de 49 propostas “muito interessantes” só duas serem sobre assuntos institucionais.

Enunciando o conteúdo das mesmas, defende que não há necessidade de rever tratados. “Não é um fim em si próprio, mas instrumental”, indicou. Sobre o facto de as propostas terem pedidos que recaem sobre a política nacional, e questionado sobre se iria fazer o acompanhamento das mesmas, Costa disse que vai é fazer questão de falar pessoalmente com os portugueses envolvidos na Conferência e saber qual é a opinião deles em detalhe.

O primeiro-ministro destacou um conjunto de preocupações muito concretas: melhores condições de trabalho, de habitação, de estudo e formação ao longo da vida. “Há ainda uma grande preocupação com o futuro das alterações climáticas e com a necessidade de investirmos em melhor energia e em melhores transportes, na preservação da biodiversidade”, acrescentou.

Costa não deixou de aborda a proposta “muito ambiciosa” do presidente francês Emmanuel Macron, considerando necessário conduzir “uma reflexão profunda”, nomeadamente no que toca à adesão à UE. “[A adesão] Não pode ser a única resposta para a organização da Europa, e sobretudo não pode ser a única resposta em condições de emergência como aquela a que assistimos na Ucrânia. Independentemente dos pareceres, o processo será sempre muito longo, difícil e exigente”, disse, indicando que o próprio processo de adesão de Portugal levou nove anos.

Sobre o conflito na Ucrânia e o Dia da Vitória em decurso esta segunda-feira na Rússia, Costa começou por dizer que “o povo ucraniano, pela sua resistência, conseguiu uma união como há muito não se via no seio da NATO e da União Europeia”.

Em concreto sobre as comemorações neste 9 de maio, o primeiro-ministro assinalou que é “contrastante a comemoração do Dia da Europa com uma parada militar. “Na União Europeia celebra-se o fim da guerra e uma manifestação de paz, de cidadania, com a reflexão sobre o futuro”, frisou.