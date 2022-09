Excedente orçamental melhora para 2,3 mil milhões de euros em agosto

O Estado verificou um crescimento no excedente orçamental para 2.303 milhões de euros em agosto, o que representou uma melhoria de 9.211 milhões de euros em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o comunicado do Ministério das Finanças esta segunda-feira, 26 de setembro.

A mesma nota indica que em relação aos primeiros oito meses de 2019, “ainda sem efeito da pandemia”, o saldo acumulado apresentou um aumento menor, de 1.899 milhões de euros.

O ministério agora liderado por Fernando Medina justifica esta subida homóloga com o dinamismo da atividade económica e do mercado de trabalho, que influencia o crescimento da receita (+16,6% em relação a 2021 e +14% face a 2019) e o menor impacto em 2022 das medidas associadas à prevenção e combate à Covid-19.

“Note-se que a despesa primária (sem gastos com juros) expurgada dos gastos Covid-19 cresceu em termos homólogos 3,3% até agosto deste ano e 10,2% face a igual período de 2019”, pode ler-se no comunicado.