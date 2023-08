Este valor representou um crescimento de 1.546 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior, verificando-se também um aumento da receita (8,6%) em comparação com a despesa efetiva (5,9%).

31 Agosto 2023, 18h51

As Administrações Públicas observaram em termos de ótica da contabilidade pública um excedente orçamental de 2.118 milhões de euros até julho de 2023, o que significou um crescimento de 1.546 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças (MF) divulgado esta quinta-feira, 31 de agosto.

Um valor que o MF justifica com um aumento da receita (8,6%), “em grande parte fruto da resiliência do mercado de trabalho (+13,1% de IRS e 11,6% de Contribuições Sociais)”, e que compara com a despesa efetiva (5,9%), fortemente influenciada “no sentido ascendente, pelas medidas de reforço de rendimentos anunciadas no início do ano, pelas prestações sociais, e pelo reflexo da inflação nos contratos públicos e no sentido descendente, que foi suplantado pelo efeito anterior, pela redução das despesas associadas à pandemia”.

Por outro lado, as medidas associadas ao choque geopolítico atingiram no período em análise os 1.516 milhões de euros, dos quais 630,3 milhões de euros foram medidas com impacto no lado da despesa, com destaque para o apoio “a sectores de produção agrícola (187 milhões de euros), o apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis (175 milhões de euros) e o apoio extraordinário para crianças e jovens (100 milhões de euros)”.

Já a despesa efetiva excluindo medidas extraordinárias como a Covid-19 e mitigação do choque geopolítico, registou um crescimento de 8,2%, enquanto a despesa primária (que exclui juros) aumentou 8,5%, em termos homólogos.

Por sua vez, as despesas com pessoal aumentaram 7,5% até julho, face ao período homólogo, devido às atualizações transversais remuneratórias dos trabalhadores das Administrações Públicas, bem como o impacto do aumento da remuneração mínima mensal garantida e o aumento do subsídio de refeição. “Neste âmbito, destaca-se o contributo dos salários do SNS (+8,9%) e da PSP e GNR (+8,6%)”.

Já a despesa com aquisição de bens e serviços subiu 6,2% face ao período homólogo, destacando-se a Segurança Interna (+35,6%), o Ensino Superior (+25,4%), e a Administração Local (+14,1%). “Excluindo as medidas associadas à pandemia de Covid-19, a despesa com aquisição de bens e serviços cresceu 15,5% até julho”.