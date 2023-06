Resta por esta altura serem executados 3,27 mil milhões de euros até final do ano, depois de Portugal ter recebido 6% do valor total transferido pela Comissão Europeia para os 28 Estados-membros.

Os fundos executados no âmbito do programa Portugal 2020 atingiram no final de abril 23,7 mil milhões de euros, o que corresponde a 88% do valor total programado (taxa de execução) e 76% dos fundos aprovados (taxa de realização). Em simultâneo, a taxa de compromisso está nos 116%.

De acordo com os dados divulgados no boletim dedicado ao programa, os fundos deverão ser executados até final do ano. Trata-se de um valor na ordem de 3,27 mil milhões de euros, o que corresponde a uma média de 364 milhões de euros por mês.

Foram aprovados fundos de 31,3 mil milhões de euros para apoiar projetos com um investimento elegível de 47,5 mil milhões de euros, o que significa uma taxa de financiamento média de 66% sobre o investimento elegível.

Relativamente aos fundos pagos aos beneficiários, contabilizaram-se 23,9 mil milhões de euros, que correspondem a 89% dos fundos programados no Portugal 2020. No subconjunto dos fundos da Coesão, a taxa de execução atingiu 90%.

No que diz respeito aos montantes transferidos pela Comissão Europeia, face ao planeado, Portugal leva uma vantagem de 6,4 pontos percentuais (p.p.) para a média dos Estados-membros (74,6%). Com taxas superiores estão seis países, sendo eles a Polónia, Itália, Espanha, França, Roménia e Alemanha.

De um total de 360,37 mil milhões de euros transferidos para os 28 Estados-membros, Portugal recebeu 6%.