Depois de dois adiamentos, executivo de Costa quer avançar com leilões de hidrogénio, mas ainda não há datas

O Governo garante que vai avançar com os leilões de hidrogénio nesta legislatura. Estes leilões já tinham sido anunciados pelo ex-ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, e foram sucessivamente adiados.

“Lançar os leilões de hidrogénio já apresentados, mobilizando até 50 milhões de euros por ano das receitas de CO2 existentes para apoiar a descarbonização da indústria e do sector dos transportes pesados de passageiros e mercadorias”, pode-se ler no programa divulgado esta sexta-feira, 1 de abril.

Ao mesmo tempo, o executivo de António Costa garante que quer “implementar os investimentos de 185 milhões de euros previstos no PRR no âmbito do hidrogénio e gases renováveis, incluindo a criação de uma rede de postos de abastecimento a hidrogénio”.

Este leilão chegou a estar marcado para abril de 2021, mas nunca aconteceu. Mais tarde, em outubro de 2021, o ministro do Ambiente dizia ao “Eco” que queria avançar com o processo em janeiro de 2022, mas mais uma vez o leilão não avançou.

Segundo as declarações do secretário de Estado de Energia em abril de 2021, o objetivo destes leilões seria dirigir os fundos para os potenciais consumidores de hidrogénio verde: empresas no sector da indústria e dos transportes que ainda dependam de energias poluentes para fazerem a transição para o hidrogénio produzido com base em fontes renováveis, João Galamba dixit na ocasião.