Exército ucraniano avança em Kiev com retirada das tropas russas

O exército ucraniano continua a fazer frente às tropas militares russas e avançou contra a retirada das mesmas. De acordo com os serviços de informação militar britânicos, as forças ucranianas estão a avançar nas proximidades de Kiev e do aeroporto de Gostomel.

O aeroporto de Gostomel, perto da capital ucraniana, tem sido palco de combates desde o início do conflito armado, algo que permitiu que as tropas russas se aproximassem de Kiev mais facilmente.

O exército ucraniano continua a tentar avançar de Irpin, outra cidade bastante bombardeada, para Busha.

A Ucrânia já conseguiu retomar o controlo de várias aldeias ao longo do eixo oriental, além de terem assegurado uma rota fundamental para novos avanços. “No leste da Ucrânia, as forças ucranianas controlaram uma rota importante no leste de Kharkiv após intensos combates”, apontou o Ministério da Defesa britânico.