Exército ucraniano expulsa tropas russas do norte de Kharkiv

As forças militares da Ucrânia conseguiram expulsar as tropas russas das localidades de Cherkaski Tiishkii, Ruski Tiishki, Borshchova e Slobozhansketerritório, em Kharkiv, que Volodymyr Zelensky vê como uma manobra importante para a contraofensiva no país.

Ao final do dia de ontem, o presidente ucraniano anunciou que os militares estavam gradualmente a empurrar as tropas russas para fora da cidade de Kharkiv, uma cidade chave que tem estado sob ataque russo desde o início da guerra, e de volta à fronteira com a Rússia.

De acordo com o think thank norte-americano ‘Institute of War’, as forças russas recuaram cerca de dez quilómetros na direção da fronteira.

“As forças ucranianas libertaram várias cidades a norte da cidade de Kharkiv e continuaram a empurrar para norte da recentemente libertada Staryi Saltiv para capturar várias cidades a nordeste de Kharkiv (…) As forças russas da área de Izyum estão alegadamente a reorientar-se para norte para tentar aliviar a pressão desta contraofensiva e impedir novos avanços para Norte em direção à fronteira russa”, é referido num relatório de ontem do ‘Instituto of War’.

A informação foi confirmada por Tetiana Apatchenko, oficial de imprensa da 92.ª brigada mecanizada separada, a principal força ucraniana daquela área.

Em entrevista ao “Financial Times”, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse que Kiev acredita que a vitória depende do recuo das tropas russas para posições que ocupavam antes da invasão.

“Agora, se formos suficientemente fortes na frente militar e ganharmos a batalha pelo Donbass, que será crucial para a seguinte dinâmica da guerra, claro que a vitória para nós nesta guerra será a libertação do resto dos nossos territórios”, disse Dmytro Kuleba.

O Governo ucraniano confirmou também que vai suspender o fluxo de gás através de um ponto de trânsito responsável pela entrega de quase um terço do combustível canalizado da Rússia para a Europa, culpando Moscovo pela medida.

A Ucrânia tem mantido uma rota de trânsito importante para o gás russo para a Europa, mesmo após a invasão do seu território pelas forças militares do Kremlin no dia 24 de fevereiro.