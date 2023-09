A população idosa da Madeira aumentou embora o seu peso seja ainda inferior à média nacional (20,4% vs. 23,8%).

22 Setembro 2023, 00h52

A Região Autónoma da Madeira tinha 162 idosos por cada 100 jovens, em 2022, indica uma análise da Pordata, no âmbito das eleições regionais da Madeira, marcadas para este domingo, 24 de setembro.

“A população idosa aumentou, embora o seu peso seja ainda inferior à média nacional (20,4% vs. 23,8%). Em 2022 havia 162 idosos para cada 100 jovens, e já todos os concelhos da Região tinham mais idosos do que jovens. Dos 11 concelhos da Região, sete apresentavam um índice de envelhecimento superior ao registado a nível nacional (184 idosos por cada 100 jovens)”, diz a Pordata.

A Região tinha 253 mil pessoas, das quais 53% mulheres e 47% homens.

“A proporção das crianças e jovens com menos de 15 anos é já inferior à média nacional (12,6% vs. 13%) e registou um decréscimo de 27% numa década (no global do país, a queda foi de 14%)”, indicam os dados da Pordata.

Os dados referem que apesar do envelhecimento da população, “esta tem estado a crescer ligeiramente desde 2020, depois de períodos sucessivos de decréscimo (entre 2012 e 2019). Para este saldo positivo tem contribuído o número de imigrantes que entram nas ilhas”.

4,7% da população é estrangeira

Na Região 4,7% da população residente é estrangeira.

“Nos municípios da Calheta e de Porto Santo, mais de 8% dos residentes são estrangeiros. De acordo com os últimos Censos de 2021, 28,9% da população estrangeira era proveniente da Venezuela, 12,8% do Reino Unido, 9,6% do Brasil e 6,8% da Alemanha”, acrescentou a Pordata.