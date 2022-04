Experiência política e mudança tardia e insuficiente: as reações dos partidos à remodelação do Governo dos Açores

O Governo dos Açores (PSD/CDS/PPM) foi remodelado. A oposição considerou que as alterações são tardias e que não implicam mudanças concretas, enquanto que os partidos que suportam a coligação consideram que o novo executivo prioriza a experiência política, a eficácia e a coesão governativa.

Apesar do executivo dos Açores ter o apoio político do deputado único do Chega, José Pacheco, bem como do deputado da Iniciativa Liberal (IL), Nuno Barata, estes dois partidos estenderam uma crítica a esta nova disposição governamental: o Chega considera que o Governo poderia ter reduzido ainda mais os departamentos e o IL, à semelhança da oposição, não tem esperança de grandes mudanças políticas. Já o deputado independente, Carlos Furtado, que também apoia o executivo açoriano, foi menos crítico, esperando que nova organização constitua “uma lufada de ar fresco”.

A tomada de posse dos novos governantes aconteceu esta terça-feira, dia 19 de abril.

A remodelação traduziu-se na extinção de quatro departamentos e na inclusão de dois, e na saída de seis secretários regionais e na entrada de quatro (dois deles reconduzidos para novas funções governativas).

Nesta nova organização governamental, foram extintos os seguintes departamentos: Secretaria Regional da Educação; Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital; Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia; Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações.

Por seu turno foram criados os seguintes departamentos: Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais e a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

Por consequência destas remodelações foram exonerados seis secretários regionais: o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Joaquim Bastos e Silva; a Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro; a Secretária Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, Susete Amaro; o Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges; o Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas e a Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações, Ana Carvalho.

Por sua vez, foram nomeados quatro secretários regionais: Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública – Duarte Freitas; Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais – Sofia Ribeiro; Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas – Berta Cabral; Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego – Maria João Carreiro.

Mantiveram-se no executivo dos Açores, com novas funções executivas, Duarte Freitas e Sofia Ribeiro.

PS, BE e IL sem grandes expetativas para real mudança

O deputado do Partido Socialista (PS), Berto Messias, considera que a reorganização do Governo Açoriano continuará a ser “incapaz de alterar a degradação política e a permanente instabilidade da atual solução governativa”, apelidando o atual executivo de ser “o Governo Regional da instabilidade e falta de liderança”, declarou o parlamentar em declarações à agência Lusa.

A redução do executivo é para os socialistas uma “remodelação feita no baú de recordações do PSD-Açores”, não alterando “nada sobre a situação atual”, em que o “presidente do governo é maniatado e chantageado pelo Chega”.

O PS-Açores considera que o Governo Regional deveria focar-se na implementação de um plano de recuperação pós-pandemia Covid-19, no combate ao aumento dos custos da produção e numa “aplicação adequada” dos fundos comunitários. “Em vez disso, temos um presidente do governo que se mostra incapaz de resolver estes assuntos e que faz agora uma remodelação com personalidades do passado, agarradas ao passado e que não trazem nada de novo. É isso que nos preocupa”, lamentou, afirmando que “todos os cenários estão em cima da mesa” no que concerne a uma possível moção de rejeição a ser apresentada pelo PS.

Na mesma linha, o BE-Açores afirmou não ter “grandes expetativas” com esta remodelação, visto que “o programa é o mesmo e o presidente também”, afirmou o líder regional do BE, António Lima, em declarações à agência Lusa.

Para o deputado, esta remodelação não constitui um fator decisivo na governação regional, considerando que “o Governo irá, certamente, manter a linha que tem seguido até aqui e que consideramos que não responde às necessidades que a região enfrenta neste momento”.

António Lima indagou ainda se a remodelação governamental “foi uma vontade do Governo e do seu presidente ou foi uma cedência a alguma chantagem do Chega”, afirmando que o executivo está “mais preocupado com a sua sobrevivência política” do que com a própria governação.

Também o deputado da Iniciativa Liberal (IL) dos Açores na Assembleia Regional, Nuno Barata, não espera “grandes mudanças de políticas” com a remodelação governamental, afirmando que “não basta mudar de protagonistas”, mas também “mudar as políticas”.

“Este governo de coligação tem feito aquilo que o PS fazia mais aquilo que eles julgam que o PS fazia, mas que nem passava pela cabeça do PS fazer. Não se esperam grandes mudanças de políticas com protagonistas do passado. Nem se esperam as reformas de que a região carece”, afirmou o deputado único do IL nos Açores à agência Lusa.

PAN considera remodelação tardia

O deputado único do PAN nos Açores, Pedro Neves, considera tardia a remodelação do executivo açoriano: “Para nós, esta remodelação veio tarde demais. Acho que esta mudança deveria ter sido feita, obviamente, antes do orçamento regional” disse Pedro Neves, em declarações à agência Lusa.

Com uma abordagem ligeiramente mais otimista que o PS e o BE, Pedro Neves espera que esta remodelação não se revele ser somente “de cosmética”, e, caso mostre sinais de o ser, “o PAN está aqui para fiscalizar e pressionar o Governo”, garantiu, esperando que os novos governantes “consigam fazer um melhor trabalho do que aquilo que foi feito anteriormente”.

“Vamos ter que dar a mão à palmatória e esperar e achar que essas pessoas sejam as melhores que nós temos neste momento para as secretarias em questão”, espera Pedro Neves. O deputado urgiu ainda o presidente do Governo Regional a priorizar os açorianos em vez de ceder a “pressões políticas”.

Deputado independente Carlos Furtado espera “lufada de ar fresco”

O deputado independente na Assembleia Legislativa dos Açores, e ex-deputado do Chega, Carlos Furtado, espera que esta remodelação no Governo Regional “traga uma lufada de ar fresco” à governação.

“Estarmos aqui a governar conforme governou o PS, sempre em função dos resultados eleitorais, não serve para os açorianos”, afirmou o deputado à agência Lusa, acrescentando que “o tamanho do Governo não incomoda muito”, e que o que realmente importa é “um projeto integrante”.

PSD considera que nova disposição governamental enaltece experiência e coesão governamental; CDS em concordância

O líder parlamentar do PSD/Açores, João Bruto da Costa, considera que as alterações governamentais reforçam a coesão e determinação do Governo, bem como enaltecem a “experiência política” do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

“Entendemos que essas alterações ao elenco governativo nos dão bastante confiança. Estamos a falar de um elenco governativo mais pequeno e, portanto, mais coeso e mais determinado. Com pessoas que estão bastante preparadas e têm experiência política, pessoal e profissional”, afirmou o deputado social-democrata à agência Lusa.

Também o CDS-PP dos Açores está “completamente de acordo” com a remodelação do Governo Regional açoriano. O vice-presidente do CDS-PP nos Açores, Félix Rodrigues, destacou a união dos partidos coligados no executivo, um “acordo que sempre funcionou muito bem com o PSD, PPM e CDS”. O CDS está “politicamente de acordo nesta reformulação”, vincou, recusando a premissa de que existem “questões pessoais” a motivar a remodelação governamental.

O executivo dos Açores justificou a remodelação com o objetivo de melhor coesão governativa: “É um governo que é mais pequeno, mais coeso. Passa a corresponder a uma mudança que não é meramente cosmética, é profunda e assegura, sobretudo, através das personalidades para ações nas áreas económica e financeira, experiência política e governativa, que nos permitem ter como certo que não haverá nenhum atraso nos processos, pelo contrário, mais eficácia, mais coesão”, declarou o presidente do executivo açoriano, José Bolieiro em Angra do Heroísmo, na segunda-feira dia 18 de abril, à margem de uma audição com o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino.

PPM diz que remodelação torna executivo mais eficaz

O presidente do grupo parlamentar e líder do PPM Açores, Paulo Estevão, considera, ao Jornal Económico/Económico Madeira, que a remodelação levada a cabo no Governo dos Açores torna o executivo “mais eficaz e com mais experiência política”, acrescentando também que as mudanças foram no sentido da melhoria da “orgânica do governo”.

Paulo Estevão admite que a remodelação já estava a ser discutida “há algum tempo”, e que o “timing escolhido e também as áreas da remodelação” foram da responsabilidade do presidente do executivo dos Açores, José Bolieiro.

“É fundamental aumentar a capacidade de decisão política, a experiência política, a capacidade técnica, para responder a circunstâncias que são cada vez piores. Nós estamos a enfrentar uma crise económica que se tende a agravar, como reflexo da guerra na Ucrânia. Há uma crise no abastecimento de matérias primas. Há uma crise a nível do combustível, a nível dos produtos alimentares, e isso está a provocar uma inflação que está a crescer significativamente, e também das taxas de juro que estão a crescer significativamente com tudo o que isso significa de pressão para as famílias”, referiu o deputado do PPM.

“São circunstâncias que estão a piorar é preciso preparar o governo para dar resposta a situações difíceis”, reforçou o deputado.

Paulo Estevão considera também que em termos políticos a relação com o Governo da República está “cada vez mais difícil”, acusando a República de “não estar a ser solidária” com o Governo dos Açores, o que no entender do deputado do PPM “está a dificultar cada vez mais” a gestão dos assuntos correntes, estratégicos para os Açores, com “políticas centralistas que estão a prejudicar muito a região”.

O deputado do PPM rejeita também que a remodelação seja um sinal de instabilidade.

A 6 de abril, o deputado do Chega Açores, José Pacheco, declarou que o apoio do seu partido ao Governo Regional dos Açores tinha acabado, partilhando a sua intenção de reprovar o próximo Orçamento dos Açores, o qual será discutido no final do ano.

“Não há nenhuma instabilidade. O governo ganhou cerca de 99% das votações, e não estou a exagerar, no parlamento dos Açores”, refere Paulo Estevão.

“Tenho visto alguma comunicação social do continente a fazer este tipo de referência. É não conhecer a realidade local. E é tentar plantar uma notícia falsa. O governo ganhou cerca de 99% das votações no parlamento dos Açores. Não foi apresentada nenhuma moção de censura. Mesmo os partidos da oposição, como PS e BE, disseram que não iam apresentar moções de censuras. Que não consideram adequada”, disse Paulo Estevão.

“O governo tem um apoio amplo no parlamento. Não há instabilidade a nível da região”, reforçou. “As medidas que têm sido tomadas, no âmbito da crise sísmica, recolhem também uma grande unanimidade junto dos partidos políticos. A maior parte das medidas da pandemia da Covid-19 foram aprovadas por unanimidade”, acrescentou o deputado do PPM.

Chega considera que “havia muito mais a limpar”

Já o deputado do Chega-Açores, José Pacheco, defendeu uma redução ainda maior dos departamentos governamentais. Nesta remodelação “havia muito mais a limpar”, considerou, em declarações à agência Lusa.

Mesmo apoiando a decisão do Governo de José Bolieiro, José Pacheco não deixou de afirmar que cabe ao executivo açoriano provar que o Chega estava “enganado” em anunciar o fim do seu apoio, sendo que ainda considera existirem demasiados membros no executivo.

A referir que, no passado dia 6 de abril, José Pacheco declarou que o apoio do seu partido ao Governo Regional dos Açores tinha acabado, partilhando a sua intenção de reprovar o próximo Orçamento dos Açores, o qual será discutido no final do ano.

“Com todas as trapalhadas que houve nos últimos tempos, com Agendas Mobilizadoras, inação no turismo, inação nos transportes marítimos, inação na ciência e tecnologia e na cultura, esses senhores já estavam com um pé do lado de fora”, considerou o deputado, acrescentando que “é bom que percebam que não fazemos ameaças vãs e que também não fazemos as coisas às escondidas. Já dissemos o que pensávamos disto [da governação]. Agora, está do lado do governo mudar isso e convencer-nos de que estamos enganados ou de que conseguem fazer melhor”, vincou.