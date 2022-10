Explorer atribui bolsas de mérito a estudantes da Nova SBE. Vai doar 10% do lucro a programas de educação

A Explorer Investments e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) lançaram um programa de bolsas de mérito com o objetivo de reconhecer os alunos de mestrado apostando, assim, na formação e capitalização de talento.

Em comunicado a empresa que gere fundos de private equity diz que esta parceria surge no âmbito da política de investimento responsável da Explorer Investments, que promete doar anualmente 10 % do seu lucro para apoiar programas de educação e que tem por base o mérito e a excelência.

“A Explorer Investments e a Nova SBE estabeleceram uma importante parceria que visa apostar na preparação dos líderes de amanhã”, lê-se no comunicado.

A bolsa de mérito, intitulada “Bolsa Explorer Excellence”, destina-se a alunos que se encontrem matriculados nos programas do Mestrado em Finanças ou no Mestrado em Empreendedorismo de Impacto & Inovação da Nova SBE e “demonstrem ter as competências e o compromisso em fazer a diferença enquanto profissionais e cidadãos de uma comunidade global”.

“Para se candidatarem, os alunos de mestrado têm de enviar um vídeo no qual expliquem o que os levou a escolher a área de finanças e empreendedorismo de impacto e inovação, o que esperam do Mestrado e como se vêm em dez anos”, refere a Explorer.