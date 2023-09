Associação local está empenhada na valorização da economia regional, marcada pela proliferação de pequenas empresas. O certame, que abre esta quinta-feira, assume uma forte componente de suporte à economia.

14 Setembro 2023, 11h26

A EXPO Gondomar regressa para mais uma edição com o objetivo de promover o tecido empresarial do concelho. De 14 a 17 de setembro, os visitantes poderão percorrer os 172 expositores em 7.800 m2 de área, contactar com os agentes económicos do concelho, criar sinergias e promover o networking.

Este ano, refere a entidade organizadora, a iniciativa conta com uma praça de alimentação montada no exterior do pavilhão Multiusos e com um elaborado programa de animação. A sessão de abertura decorre ao início desta tarde, com a presença do presidente da câmara municipal de Gondomar, Marco Martins.

Promovida desde 2016, a EXPO Gondomar “tem como objetivo promover o concelho, em particular o tecido empresarial local, dando a conhecer as principais atividades económicas do território e promovendo oportunidades de contacto entre os vários agentes económicos, políticos e sociais. A iniciativa está inserida no conjunto de estratégias de apoio e promoção do desenvolvimento económico”.

Realizado no Multiusos de Gondomar, o certame é dirigido a empresas e entidades com intervenção direta na atividade económica, inovação e emprego, com vista à promoção de produtos e serviços e à criação de sinergias entre atores económicos. A entrada é livre.

A Associação Comercial e Industrial de Gondomar (ACIG), associação comercial de classe e instituição de utilidade pública, foi fundada em agosto de 1901 e constituída com um objetivo único: a defesa dos interesses de todo o empresariado gondomarense, refere a estrutura associativa.

Até 1934, a ACIG foi administrada por comissões administrativas, que só no ano seguinte deram lugar a órgãos sociais democraticamente eleitos. Mais tarde, em 1951, também passou a integrar um Conselho Geral, substituído em 1977 pelo atual Conselho Fiscal.

“Ainda que com quase constantes dificuldades (devido à conjuntura sócio-político-económica de então) sempre se manteve firme na defesa dos seus propósitos”, Depois do 25 de abril de 1974, começaram a definir-se os parâmetros orientadores que conduziriam a ACIG à atual posição. “Procurámos sempre novas parcerias com o sentido de valorizarmos os mais diferentes serviços a prestar aos nossos associados”, refere a organização