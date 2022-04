Expo2020 no Dubai despertou “interesse nos produtos portugueses”. “Agora cabe às empresas marcar golos”

Estamos no último dia da Expo2020, no Dubai. Que balanço faz da participação portuguesa no evento?

É um balanço muito positivo, tivemos mais de 800 mil visitantes. É raro haver eventos que possam apresentar o país a 800.000 visitantes em seis meses. Eu acho que se conseguiu aqui mostrar o que é a portugalidade o que é o Portugal no século XXI, o que pretende para o seu futuro. E isso chegou a 800 mil pessoas, que ficaram com essa mensagem. Além disso foi uma experiência completa: a arquitetura é portuguesa, a construção é portuguesa, boa parte dos materiais de construção são portugueses. E temos 140 produtos portugueses na loja, boa gastronomia portuguesa pelo chef Chakall, no restaurante, e aqui no café…

Portanto?

Portanto, a minha avaliação é muito positiva. Isto porque chegámos a muitas pessoas, mesmo num contexto muito difícil de Covid-19. E o feedback que temos recebido sistematicamente foi uma mensagem em que há uma clara perceção do que é o Portugal do século XXI. É o maior contributo que estamos a dar hoje em dia, graças ao nosso talento, é a nossa abertura ao resto do mundo, somos um país muito aberto e tolerante.

Toda esta zona da expo vai ser o novo Distrito 2020, uma nova localidade no Dubai. Há possibilidades de negócio para empresas portuguesas aqui?

Há sempre oportunidades de negócio. Nós demos destaque a sete fileiras, que vão desde o IT às energias renováveis, ao agroalimentar, à saúde e bem-estar, o mobiliário, a joalharia, o vestuário, a moda. Portanto, nós acreditamos que nestas fileiras todas há boas oportunidades de negócio. É preciso trabalhar muito bem duas coisas, nesta geografia. A primeira é: qual é o segmento em que eu tenho valor acrescentado face à concorrência externa, que é bastante grande aqui. Agora, isto é um mercado que prescreve para os mercados à volta. Portanto, conseguindo conquistar aqui, também conseguimos conquistar outros.

E o segundo aspecto?

Segundo aspeto, uma boa identificação de parceiros. Isso é absolutamente fundamental. Requer tempo, paciência e uma boa escolha. Mas compensa. De facto, isso compensa. Um bom parceiro aqui pode levar-nos não só longe nos Emirados, como longe noutros países aqui à volta.

Foram faladas eventuais parcerias?

Nós vimos, durante os nossos eventos empresariais, bastante interesse e, sobretudo, procura específica de alguns produtos que foram aqui apresentados. Agora cabe às empresas marcar golos.