Exportações de vestuário cresceram 222 milhões até maio deste ano

No conjunto dos primeiros cinco meses de 2022, as exportações de vestuário mantêm a dinâmica dos meses anteriores em relação ao período homólogo do ano anterior, diz em comunicado a ANIVEC/APIV – Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção.

“Nos cinco primeiros meses de 2022, as exportações de produtos de vestuário de malha acumularam um crescimento de 13,3%, enquanto no caso do vestuário de tecido assistimos a um crescimento de 32,1%, em comparação com igual período de 2021”, lê-se no comunicado.

Os números preliminares do INE para o período de janeiro a maio revelam um crescimento próximo dos 18% nas vendas de vestuário ao exterior em comparação com o período homólogo de 2021, ficando estas cifradas na ordem dos 1,47 mil milhões de euros. “Esta tendência foi dinamizada quer pelo vestuário de malha, quer pelo vestuário de tecido”, revela a associação.

Entre os principais mercados de destino das exportações de vestuário, destaca-se o caso da Espanha que evidenciou um crescimento de 6,6% em relação a 2021 e assume uma proporção de 28% do vestuário exportado. Também de salientar o desempenho do mercado francês (que assume uma representatividade próxima dos 17%), com um crescimento de 25,4% em comparação com 2021, bem como dos mercados germânico e italiano, com crescimentos de 22,7% e 32,2%, respetivamente, segundo a ANIVEC.

“As exportações nacionais de vestuário prosseguem a dar sinais de uma evolução sustentada, continuando a avançar em 2022 com um bom desempenho. Destacamos, novamente, os resultados excecionais em inúmeros mercados de referência, como o francês, o germânico, o italiano, o holandês e o norte-americano”, destaca César Araújo, presidente da ANIVEC.

“As exportações de vestuário de tecido continuam a ganhar dinâmica, com crescimentos de dois dígitos nos onze principais mercados de destino. Este desempenho extraordinário é, mais uma vez, uma evidência da competitividade das nossas empresas”, conclui.