Se até o mês de junho as exportações já caíram na Alemanha é esperado que assim continue, apontou o ifo Institute.

27 Junho 2023, 09h58

O sentimento na indústria de exportação alemã deteriorou-se visivelmente e registou um recuo em comparação ao mês de maio, segundo o ifo Institute.

O Instituto aponta que “as expectativas de exportação caíram para 5,6 pontos em junho, face aos 1,0 pontos positivos em maio”, fazendo com que este seja “o nível mais baixo desde novembro de 2022”.

“Além da fraca procura no mercado doméstico alemão, agora também estamos a ver menos pedidos do exterior”, diz Klaus Wohlrabe, responsável de pesquisa do ifo. “Esta é uma má notícia para a economia de exportação da Alemanha”.

Se até o mês de junho as exportações já caíram é esperado que assim continue. “A maioria das indústrias espera que as exportações caiam nos próximos três meses. Apenas os fabricantes de roupas e a indústria de bebidas prevêem um crescimento significativo”, indica o ifo Institute.

O Instituo também se debruçou sobre a indústria de alimentos e concluiu que “sofreu um grande golpe: após meses de crescimento, as empresas agora esperam uma queda nas vendas internacionais”. “As perspectivas para a indústria metalúrgica também são consideravelmente piores”.