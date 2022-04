Exposição da fotógrafa Clara Azevedo que retrata a pandemia, inaugura hoje

“365 Dias que Mudaram as Nossas Vidas” é a exposição de Clara Azevedo que será inaugurada nesta quinta-feira pelas 18h30, na Galeria Santa Maria Maior, em Lisboa, e estará patente ao público até 7 de Maio.

“365 Dias que Mudaram as Nossas Vidas” baseia-se num diário fotográfico que testemunha um ano marcado pela pandemia que assolou o país e o mundo.

“Quando nos despedimos de 2019 com abraços e sorrisos, e desejámos Feliz Ano Novo, nada faria supor que esse seria o ano mais improvável das nossas vidas. Estávamos a poucos dias da primavera, quando o País entrou em modo «pausa», consequência de um vírus que parecia tão distante. No dia 18 de março de 2020 decidi fazer um diário, que seria a minha ligação à nova realidade, partilhada no Instagram. A terapia para os dias da pandemia era a fotografia, memória e documento. Vivi a incerteza de cada dia, na rua, em casa, no meu trabalho. Tudo fechou, mesmo o espaço aéreo. Percorrer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, sem ver um carro ou encontrar alguém era quase impensável, mas real. A cidade estava adormecida, em silêncio absoluto. Ouvia o vento e os pássaros, que desconheciam esta paragem do tempo. Gestos simples eram ruído, cada disparo das minhas máquinas fotográficas era perturbador. Pensei como seria perfeito se as fotografias tivessem som… registassem o silêncio. (…) Passou um ano, as fotografias deste diário são o meu estado de alma, quer estivesse a fotografar o Primeiro Ministro no seu dia a dia ou a registar o que acontecia à minha volta. Guardei a memória desses 12 meses numa pasta a que dei o nome 365 não é um código, mas sim um reminder de um tempo recente que mudou as nossas vidas… para sempre”, escreve Clara Azevedo no livro.

A Galeria de Santa Maria Maior fica na R. da Madalena 147, em Lisboa.