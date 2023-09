[Paula Rego] começou, em vez disso, a envolver-se na sua paixão de infância pela pintura como jogo. Trabalhando de forma rápida e fluida, abraçou a liberdade como metodologia, inventando um elenco de humanos, animais e criaturas híbridas que, por sua vez, lhe permitiram contar a sua própria história”, recorda o mesmo texto. Estas mudanças de […]

11 Setembro 2023, 13h16

[Paula Rego] começou, em vez disso, a envolver-se na sua paixão de infância pela pintura como jogo. Trabalhando de forma rápida e fluida, abraçou a liberdade como metodologia, inventando um elenco de humanos, animais e criaturas híbridas que, por sua vez, lhe permitiram contar a sua própria história”, recorda o mesmo texto.

Estas mudanças de direção temática e pictórica deram origem a importantes corpos de trabalho, incluindo “Rapariga e Cão”, as pinturas da Ópera e “As Raparigas Vivian”, além de pinturas inspiradas por uma primeira visita a Nova Iorque, em 1983.

Até ali, a colagem tinha permitido à artista fazer comentários clandestinos sobre a sociedade, e o regime fascista português em particular, mas o seu novo método de trabalho, especialmente o uso do antropomorfismo, “ajudou a dramatizar os aspetos mais obscuros da natureza humana sem maneirismo ou sentimentalismo”.

As memórias e experiências de Paula Rego, as questões de lealdade, amor, paixão, obsessão e ciúme, incluindo as dinâmicas que moldaram o seu próprio casamento – numa altura em que o seu marido, o artista Victor Willing, estava gravemente doente com esclerose múltipla