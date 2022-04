Extensão da linha vermelha do Metro vai destruir edifício do século XVII em Alcântara

A extensão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa, que visa ligar São Sebastião a Alcântara, vai imputar alguns edifícios, significando a demolição de parte do Baluarte do Livramento, uma estrutura militar do século XVII, e a demolição e posterior reconstrução de um prédio, revela o “Público” esta sexta-feira.

A construção de quatro novos quilómetros de extensão, que vai passar pelas Amoreiras, Jardim da Parada (Campo de Ourique) e Avenida Infante Santo, vai afetar alguma construção lisboeta para depois terminar num troço perto do acesso à Ponte 25 de Abril. Toda a construção e demolição será realizada ao longo de três anos. O Resumo Não Técnico do Estudo de Impacto Ambiental, consultado pela publicação, adianta que a construção está “inserida numa malha urbana bastante apertada”, algo que significa “um grande desafio do ponto construtivo”.

Entre a Avenida Infante Santo e a última estação está prevista a circulação do metro num viaduto que terá de ser construído entre o Baluarte do Livramento (património municipal), passar perto da estação ferroviária Alcântara Terra, e terminar do lado oposto à rampa de acesso à ponte. Ora, é neste troço que será “interceptado um edifício”, mais especificamente na Rua da Costa, onde as equipas vão depois reconstruir as paredes exteriores e conservar “as características originais da fachada principal”. O “Público” relembra que é também na última futura estação da linha vermelha que vai nascer um interface de transportes, onde ficará também a futura linha de metro de superfície ligeiro, que irá ligar Lisboa até Cruz Quebrada/Dafundo.