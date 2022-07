Facebook remove perfis de meios de comunicação social controlados pelos talibãs

O Facebook removeu pelo menos dois perfis pertencentes a meios de comunicação social controlados pelos talibãs. Os representantes da rede social não indicaram os órgãos de comunicação visados, mas a “Rádio e Televisão Nacional do Afeganistão” (RTA) e a agência de notícias “Bakhtar”, ambas detidas pelos governantes daquele país, dizem ter sido bloqueadas, segundo a “AFP”.

A decisão deve-se ao facto de os EUA considerarem os talibãs uma “organização terrorista”, segundo fez saber a rede social.

Os talibãs assumiram o poder no Afeganistão em agosto do ano passado e, desde então, tinham-se visto livres no uso das redes sociais Facebook e Twitter. Têm sob controlo canais de televisão, estações de rádio e jornais daquele país.

“Os talibãs foram sancionados como uma organização terrorista mediante a lei dos EUA e estão impedidos de usar os nossos serviços”, informou à “AFP” um porta-voz da Meta, empresa detentora do Facebook. “Removemos perfis detidos por ou em representação dos talibãs e proibimos elogios, apoios e representação destes”.

O governo afegão criticou a decisão e afirmou que se deve a “impaciência e intolerância” do Facebook.

Os meios de comunicação detidos por privados parecem não ter sido afetados.