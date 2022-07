Fações rivais entram em confronto na capital da Líbia

Fações rivais entraram em confronto na capital da Líbia, Trípoli, esta sexta-feira, enquanto o impasse político no país continua, com a existência de dois governos rivais que não só não têm qualquer legitimidade, como, aparentemente, recorrem cada vez mais às armas para tentarem aumentar o seu poder.

Testemunhas no local, citadas pela “Reuters”, dizem que os confrontos tiveram lugar (ou estão a ter, não se sabe ao certo), numa zona da capital onde estão sediados várias agências internacionais e missões diplomáticas internacionais. Os mesmos testemunhos dão nota de que haverá pelo menos cinco vítimas mortais dos confrontos.

A Líbia está à beira do caos há meses, depois de um parlamento instalado no leste do país ter rejeitado o governo de unidade formado em Trípoli e apoiado pela ONU no ano passado, e ter nomeado um governo rival. Ambos os líderes dos governos contam com o apoio das fações armadas que controlam o território na capital e em outras cidades do oeste líbio.

O primeiro-ministro nomeado pelo parlamento, Fathi Bashagha, não conseguiu entrar em Trípoli porque grupos na capital que apoiam o Governo de Unidade Nacional (GNU) e o seu primeiro-ministro, Abdul Hamid Dbeibah, impediram a sua entrada.

Entretanto, um pouco por todo o país, os líbios têm saído às ruas para se manifestarem contra o impasse político, contra a incapacidade de os decisores conseguirem organizar um ato eleitoral que permita ultrapassar a crise e contra o caos económico em que o território vive há vários meses. Vários manifestantes acabaram presos, o que levou a missão da ONU na Líbia a expressar a sua preocupação na passada quinta-feira.

Entretanto, um bloqueio da produção de petróleo – que já parou por diversas vezes nos últimos meses – gizado pelo general Khalifa Haftar havia cortado o financiamento do governo de Dbeibah. Mas, segundo as agências internacionais, o líder de Tripoli nomeou um novo chefe para a empresa estatal de petróleo, supostamente aliado de Haftar, levando ao fim do bloqueio.

Esta ocorrência gerou relatos de um acordo entre Haftar e Dbeibah para manterem o poder, o que pode querer dizer que o governo rival pode estar a perder apoios internos. Mas todos estes alinhamentos são necessariamente precários: Haftar esteve sempre contra o poder de Tripoli, cidade que tentou tomar pelas armas em 2020.