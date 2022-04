Fafe acorda com IP nova ligação entre área empresarial e A7

O município de Fafe estabeleceu um acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP) que visa o desenvolvimento de uma nova ligação rodoviária entre a Área de Acolhimento Empresarial (AAE) de Regadas e o nó de Fafe da A7, em alternativa à ER207.

“O munícipio de Fafe acaba de estabelecer um acordo com a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) para o desenvolvimento de uma nova ligação entre Área de Acolhimento Empresarial (AAE) de Regadas e o nó de Fafe da A7. Trata-se do ponto de partida para o incremento que a autarquia pretende dar à futura zona industrial e que se prevê que irá permitir um aumento em 50% da capacidade atualmente instalada do parque industrial do concelho”, assinala um comunicado da autarquia.

O mesmo documento acrescenta que “a execução desta nova ligação permitirá corrigir as limitações da estrutura viária atual (ER207) e introduzir melhorias à escala municipal e subregional, minimizando os impactos atualmente observados na qualidade de vida das populações, designadamente de Antime, Silvares de São Martinho e Telha”.

“Estabelecerá ainda a interligação rodoviária entre as quatro Zonas Industriais (Zi) do concelho: o futuro Parque Empresarial de Regadas e as AAE e ZI de Golães/Arões, Socorro e Bugio”, adianta o referido comunicado.

De acordo com a autarquia de Fafe, “trata-se de um projeto de elevado impacto e que se traduz num objetivo concretizado e antecipado no tempo, tendo em conta a celeridade com que foi alcançado pelo executivo que tomou posse há apenas seis meses”.

“Importa destacar que a implementação da solução que vier a ser adotada ficará condicionada à efetiva garantia das condições de sustentabilidade ambiental, de fluidez de tráfego e segurança da circulação. O processo de expropriação de terrenos na área da AEE de Regadas está já em curso”, garantem os responsáveis da Câmara Municipal de Fafe.

Sobre o futuro Parque Empresarial de Regadas, a AAE ocupa uma área de cerca de 45 hectares, “assumindo-se como a segunda maior área industrial do concelho”.

“O seu desenvolvimento, contíguo à Zona Industrial de Cabeça de Porca, do concelho de Felgueiras, transformará esta área territorial numa dos maiores AAE da região combinada entre o Vale do Ave e o Vale do Tâmega e Sousa”, conclui o comunicado da autarquia de Famalicão.