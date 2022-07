“Falar Direito”. “Due Diligence? Diretiva não é apenas para empresas muito grandes”

A diretiva da Due Diligence (diligência devida) foi um dos temas em análise na última edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, que contou com a presença de Margarida Couto, advogada, sócia da VdA e presidente da VdA Academia num edição conduzida pela jornalista Mariana Bandeira, jornalista do JE.

“Para cumprirem a lei, as empresas obrigadas à diligência devida terão que fazer auditorias a quem está na sua cadeia de fornecimento. Convém desmistificar que esta nova diretiva seja apenas para empresas muito grandes”, destacou a advogada no programa da JE TV.

Esta proposta de Diretiva, aprovada no Parlamento Europeu em março de 2021, indica que “o dever de diligência exige que as empresas identifiquem, avaliem, previnam, cessem, atenuem, controlem, comuniquem, contabilizem, abordem e corrijam os efeitos negativos, potenciais e/ou reais, nos direitos humanos, no ambiente e na boa governação que as suas próprias atividades e as das suas cadeias de valor e relações empresariais possam representar”.

