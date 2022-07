“Falar Direito”. “Nenhum dos unicórnios nacionais está ou pondera ser cotado em Portugal. Não é coincidência”

O advogado Jorge Brito Pereira, sócio da J+Legal e professor da Universidade Católica, é o autor da tese de Doutoramento denominada “A dupla face da regulação do voto plural na Sociedade Anónima”, tese que foi defendida recentemente e foi o mote desta conversa com Filipe Alves, diretor do JE.

“Não é uma coincidência que nenhum dos unicórnios que nasceu aqui esteja cotado em Portugal ou sequer esteja a ponderar fazer a cotação no nosso país. O voto plural apenas é permitido às sociedades cotadas e acho que essa visão é profundamente míope”, considerou o advogado Jorge Brito Pereira no programa da plataforma multimédia JE TV.