“Falar Direito”. “Se calhar, nas universidades e nos institutos de línguas não ensinam o Inglês técnico e jurídico”

Educação e responsabilidade social foram temas em análise nesta edição. Tendo em conta o contexto do mercado internacional, em que a língua inglesa que junta as “pontas soltas”, a Vieira de Almeida lançou o curso “Legal English Drafting Skills”, totalmente em e-learning e que se prende com a necessidade de conhecimento e de linguística jurídica em inglês.

“Se calhar, nas universidades e nos institutos de línguas não ensinam o Inglês técnico e jurídico, apenas o Inglês coloquial e o jurídico é bastante específico tal como o jargão de outras indústrias”, destacou a advogada da VdA, Margarida Couto no programa da JE TV.

Estes e outros temas estiveram em análise no programa da plataforma multimédia JE TV. Margarida Couto, advogada, sócia da VdA e presidente da VdA Academia é a convidada da jornalista Mariana Bandeira, jornalista do JE.